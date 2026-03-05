CHP Menderes İlçe Başkanı Işık'a bıçaklı saldırı
05.03.2026 12:17
Son Güncelleme: 05.03.2026 12:19
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık dövülüp bıçaklandı.
İzmir'de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bıçaklı saldırıya uğradı. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı.
İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan tartışmada CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34) bıçaklanarak yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. CHP Menderes İlçe Başkanı Işık, bölgede daha önceden tanıdığı belirtilen kişilerle karşılaştı.
DÖVÜLÜP BIÇAKLANDI
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Işık, dövülüp bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Işık, Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mehmet Emin Işık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı şahıslarla aralarında çıkan tartışma sonucu dövüldüğünü ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.
DÖRT ZANLI GÖZALTINDA
Olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
YASAL UYARI
