CHP Menderes İlçe Başkanı Işık'a bıçaklı saldırı

İzmir'de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bıçaklı saldırıya uğradı. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Işık, dövülüp bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

