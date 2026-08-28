İzmir'de otobüs ile otomobil çarpıştı. 2 ölü

Kaza , Gümüldür Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otobüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otobüs sürücüsü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kazanın ardından şarampole devrilen otobüs ve otomobilin vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Meydana gelen feci kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme sürdürülüyor.