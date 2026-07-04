Sosyal medya paylaşımlarının ardından kayıplara karışmıştı. Ölü bulundu
04.07.2026 16:04
Telefon sinyalleri sayesinde bulundu.
İzmir'de 1 Temmuz'dan beri aranan kayıp gencin cansız bedeni, telefon sinyali takibiyle ormanda bulundu.
İzmir'in Menderes ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan 31 yaşındaki E.K., polis ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Buca'daki ormanlık alanda ölü bulundu.
1 Temmuz'da yapılan kayıp ihbarının ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K.'nin cep telefonu sinyalini Buca ilçesinde tespit etti. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri ve iz takip köpeklerinin katılımıyla genişletilen arama çalışmaları neticesinde, gencin cansız bedenine 3 Temmuz günü Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ulaşıldı.
Sosyal medya hesaplarında intihar mesajları paylaştığı belirlenen E.K.'nin ölümüyle ilgili emniyet güçleri tarafından çok yönlü bir inceleme başlatıldı.
6 gün önceki paylaşımları dikkat çekmişti.
SOSYAL MEDYADAN İNTİHAR MESAJI PAYLAŞMIŞ
Ormanlık alanda cansız bedeni bulunan E.K'nin olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu olayda, gencin paylaşımlarının sitem dolu ifadelere yer verdiği görüldü:
"Ben dünyada göreceğimi de gördüm yaşayacağımı da yaşadım. Bu dünya yaşanmaya değecek bir dünya değil... Öyle bir şey yapacağım ki hepinize sürpriz olacak. Hem de çok büyük bir sürpriz olacak. Ben bu yaşadıklarımın hiçbirini hak etmedim. Bu dünyada adalet şaşsa da o dünyada her şey adalet içinde olacak, hiç şüphesiz olan Allah'tır."
E.K'nin cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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