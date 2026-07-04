Sosyal medya paylaşımlarının ardından kayıplara karışmıştı. Ölü bulundu

SOSYAL MEDYADAN İNTİHAR MESAJI PAYLAŞMIŞ

Ormanlık alanda cansız bedeni bulunan E.K'nin olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu olayda, gencin paylaşımlarının sitem dolu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Ben dünyada göreceğimi de gördüm yaşayacağımı da yaşadım. Bu dünya yaşanmaya değecek bir dünya değil... Öyle bir şey yapacağım ki hepinize sürpriz olacak. Hem de çok büyük bir sürpriz olacak. Ben bu yaşadıklarımın hiçbirini hak etmedim. Bu dünyada adalet şaşsa da o dünyada her şey adalet içinde olacak, hiç şüphesiz olan Allah'tır."

E.K'nin cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.