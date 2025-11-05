Eski eşinin ve oğlunun üzerine otomobil sürdü
05.11.2025 12:52
Anadolu Ajansı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, daha önce de şiddet uygulayıp burnunu kırdığı eski eşinin ve oğlunun üzerine bu sefer otomobil sürdü. Kaçan saldırgan tutuklandı.
Hamit Göksel Y. (44) isimli şüpheli, otomobiliyle 30 Ağustos Mahallesi'nde seyrederken yol kenarında yürüyen eski eşi Hatice E. (37) ile 8 yaşındaki oğulları K.Y.'ye arkadan çarptı.
Kazada kadın ve çocuk yaralandı. Yaralılar, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle ayak bileğinde ve kaburgasında kırıklar oluştuğu belirlenen kadının hastanede tedavisinin devam ettiği, hafif yaralanan K.Y.'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.
KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.
DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ
Eski eşine daha önce de şiddet uygulayıp burnunu kırdığı, bu nedenle tutuklandığı öğrenilen Hamit Göksel Y.'nin, çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
YASAL UYARI
