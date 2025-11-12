İzmir'de inşaattan düşen genç işçi yaşamını yitirdi
12.11.2025 16:33
AA
İzmir'in Menemen ilçesinde, çalıştığı inşaatın 6. katından düşen 23 yaşındaki İsa Hasan hayatını kaybetti.
İzmir'in Menemen ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir inşaatın 6. katında çalışan İsa Hasan (23), dengesini kaybederek zemine düştü.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
