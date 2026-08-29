Kayıp güvercin kavgası. 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı

Olay, 25 Ağustos’ta saat 19.00 sıralarında Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

16 yaşındaki Mustafa E., kaybolan güvercinlerini Nefes K.'nin aldığını iddia edince taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa E. ile Nefes K.'nin babası Sergen K. tüfeklerle birbirlerine ateş açtılar.

Çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği 3'ü çocuk olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 12 yaşındaki Aykut E., 9 yaşındaki Asil E. ve 9 yaşındaki Kazım B. de yer aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Esma E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer 12 yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından polis ekiplerince Kazımpaşa Mahallesi'nde 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda Can E.'nin evinde 31 sentetik hap, pala, kılıç, üzerinde kan izleri bulunan pompalı tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

Ümit E.'nin evinde otomatik av tüfeği ve 9 kartuş, Mert D.'nin evinde 48 sentetik hap, Metin Ö.'nün evinde ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can E. (32), Mustafa E. (16), Sergen K. (33) ve Gökhan K. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.