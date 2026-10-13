İzmir merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu. 13 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, borç para ihtiyacı olan kişilere faiz karşılığında para verildiği, senet ve çekler üzerinden haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Şüphelilerin, söz konusu faaliyetleri gizlemek amacıyla farklı kişileri alacaklı olarak gösterdikleri de tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Antalya ve Uşak’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 cep telefonu, bilgisayar, 93 yaprak boş senet koçanı, 7 doldurulmuş senet, alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.