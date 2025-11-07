İzmir'de beton mikseri faciası: Babaanne öldü, torunu yaralı
07.11.2025 12:08
AA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde torununu okula götürürken beton mikserinin çarptığı babaanne yaşamını yitirdi, 7 yaşındaki torunu yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul yolunda feci bir kaza meydana geldi.
Y.Ş. idaresindeki beton mikseri, Hürriyet Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire K. (64) ile torunu K.K.'ye (7) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri aracın altında kalan babaanne Nadire K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan kız, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nadire K.'nin birinci sınıf öğrencisi torununu okula götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi.
YASAL UYARI
ÖDEMIŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÖDEMIŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.