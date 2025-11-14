İzmir'de salça fabrikasında yangın

14.11.2025 15:24

İzmir'de salça fabrikasında yangın
Anadolu Ajansı

AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, salça fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Emmioğlu Mahallesi'nde bulunan bir salça fabrikasının soğutma panelinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

 

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

