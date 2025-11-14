İzmir'de salça fabrikasında yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, salça fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Emmioğlu Mahallesi'nde bulunan bir salça fabrikasının soğutma panelinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YASAL UYARI

ÖDEMIŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÖDEMIŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.