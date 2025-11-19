İzmir'deki silahlı kavgada bir can kaybı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, bölgeye gelen Ahmet A.'nın amcası H.A. (55), M.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada Ahmet A. açılan ateş sonucu yaralandı.

