İzmir'deki silahlı kavgada bir can kaybı
19.11.2025 09:27
AA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Ödemiş ilçesi Demircili Mahallesi'nde Ahmet A. (33) ile M.K. (34) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, bölgeye gelen Ahmet A.'nın amcası H.A. (55), M.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada Ahmet A. açılan ateş sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
H.A. ve M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
