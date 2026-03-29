İzmir'de futbolcuları taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var
29.03.2026 15:55
Narlıdere Belediye Gençlik ve Spor futbol takımı oyuncularını taşıyan belediyeye ait araç devrildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, futbolcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan dört sporcu hastaneye kaldırıldı.
İzmir 1. Amatör Ligi ekiplerinden Narlıdere Belediye Gençlik ve Spor futbol takımı oyuncularını taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Narlıdere Belediyesi'ne ait midibüs, Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi'ndeki Şehit Osman Koç Stadı'na giriş yaptığı sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada dört futbolcu yaralandı.
Seferihisar Necat Hepkon ve Menderes devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
