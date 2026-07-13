Kürek sörfü yaparken mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
13.07.2026 09:50
Son Güncelleme: 13.07.2026 09:50
Denizde akıntıya kapılarak mahsur kalan 5 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde karaya çıkarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 11 Temmuz günü saat 17.20 sıralarında kürek sörfü ile denize açılan ve bir süre sonra akıntı nedeniyle sürüklenen 5 kişinin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışma başlattı.
İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Ekipler denizde mahsur kalan 5 şahıs bota alınıp Güneşlikent Sahili'nde karaya çıkarıldı.
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