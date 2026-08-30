İzmir'de bir emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti
30.08.2026 13:58
77 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Yılmaz hayatını kaybetti.
İzmir’de çatıya çıkan 77 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Yılmaz, aydınlatma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay saat 20:00 sıralarında Selçuk ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Abu Hayat Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre çatıdan ses gelmesi üzerine çatıya çıkan emekli öğretmen Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın aydınlatma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, cenaze aracıyla Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın bir dönem Selçuk ilçesinde okul müdürlüğü yaptığı öğrenildi.
YASAL UYARI
SELÇUK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SELÇUK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.