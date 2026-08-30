İzmir'de bir emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, cenaze aracıyla Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın bir dönem Selçuk ilçesinde okul müdürlüğü yaptığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre çatıdan ses gelmesi üzerine çatıya çıkan emekli öğretmen Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın aydınlatma boşluğuna düştü.

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