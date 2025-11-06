İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
06.11.2025 08:12
İHA
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda durdurulan bir araçta arama yaptı.
Aramada 9.35 gram metamfetamin, 8.42 gram esrar, uyuşturucu öğütmede kullanılan 2 aparat ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile 6136 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.
