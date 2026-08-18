16 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu, hayatını kaybetti

Ancak 16 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İsmail Taşlı Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Yiğit Can Bişkin, tabancayla oynadığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu karnından vuruldu.

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