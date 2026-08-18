16 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu, hayatını kaybetti
18.08.2026 11:51
16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Evde silahla oynadığı sırada yanlışlıkla karnından vurulduğu öne sürülen 16 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında yanında bulunan arkadaşı tutuklandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında İsmail Taşlı Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Yiğit Can Bişkin, tabancayla oynadığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu karnından vuruldu.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bişkin, durumunun ağır olması nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak 16 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Bişkin'in olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Ç.K.'yi (16) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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