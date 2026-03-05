Ev sahibi tartıştığı kiracısını öldürdü
05.03.2026 10:12
İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü.
İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, ev tahliyesi konusunda çıkan kavgada kiracısını silahla vurup öldürdü.
İzmir'de kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga cinayetle bitti.
Alınan bilgiye göre, kiracı Rıdvan Çelik (37) ile Urla ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.
KİRACISINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü., ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü.'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.
