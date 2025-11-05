Urla açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-311 ile Sahil Güvenlik Botu KB-86 sevk edildi. Ekipler, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurarak içerisindeki 7’si çocuk toplam 28 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, 3 Kasım sabahı saat 11.15 sıralarında Urla açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait insansız hava aracı tarafından denizde bir lastik bot tespit edildi.

