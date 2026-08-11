Urla’da bir anne, lösemi hastası 19 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti
11.08.2026 13:16
Anne lösemi hastasını vurduktan sonra intihar etti.
Daha önce eşini kaybettiği öğrenilen emekli kadının, oğluyla yaşadığı evdeki ölümü okul servis görevlisinin çocuğu görememesi üzerine ortaya çıktı.
İzmir'in Urla ilçesinde oğluyla birlikte yaşayan kadın girdiği bunalım sonucu 19 yaşındaki lösemi hastası çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
İddiaya göre, dün gece 22.30 sıralarında İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta meydana gelen olayda, N.K. (58) isimli anne, birlikte yaşadığı 19 yaşındaki lösemi hastası oğlu B.K.'yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Trajik olay, bu sabah B.K'nın özel eğitim okuluna gitmemesi üzerine farkedildi. Okul servis görevlisi, sokakta B.K'yı görmeyince evlerine gitti.
Kapının açık bırakılmış olduğunu farkeden görevli, yan komşuları ile birlikte içeri girdiler. Anne ve oğunun hareketsiz yatttığını gören komşuları, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdiler.
Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştılar. Emniyet ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
Daha önce eşini kaybettiği öğrenilen emekli N.K.'nın olayı neden gerçekleştirdiği ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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