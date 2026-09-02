11 yaşındaki çocuğa köpek saldırısında 1,2 milyon lira tazminat kararı

İzmir'in Menderes ilçesinde 30 Ağustos 2023 tarihinde, kardeşleriyle birlikte marketten dönen ve o dönem 11 yaşında olan S.G. (14) İbrahim A.'ya ait “Japon Akita” cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda yüz ve kulak bölgesinden ağır şekilde yaralanan çocuk, farklı hastanelerde tedavi altına alındı. 5 Ağustos 2024'te, köpeğin sahibine karşı maddi, manevi tazminat davası açıldı.

Yargılama sürecinde alınan tıbbi raporlarda, çocuğun yüzünde yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda olmak üzere birden fazla sabit iz meydana geldiği ve bu izlerin estetik cerrahi müdahaleyle giderilemeyeceği tespit edildi.

Uzmanlar, yüz bölgesindeki kalıcı izlerin çocuğun ekonomik geleceğini de etkileyebileceği yönünde görüş bildirdi.

Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türk Borçlar Kanunu'nun hayvan bulunduranın sorumluluğuna ilişkin hükümleri kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda 950 bin 249 lira maddi ve 250 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin 249 lira tazminata hükmetti. Tazminatlara olay tarihi olan 30 Ağustos 2023'ten itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verildi. Karar ise 20 Ağustos'ta kesinleşti.

Mahkemenin gerekçeli kararında da hayvan bulunduran kişinin Türk Borçlar Kanunu'nun 67. maddesi kapsamında sorumluluğu bulunduğu belirtilirken, çocuğun yüzündeki kalıcı izin gelecekte hangi mesleği yaparsa yapsın dikkat çekebileceği ve ekonomik geleceğini etkileyebileceği değerlendirmesine de yer verildi.