14 yıldır aranan dolandırıcılık şüphelisi İzmir'de yakalandı

Dolandırıcılık suçlamasıyla 14 yıldır aranan zanlı, İzmir'de gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 yıl önce kendisini kamu görevlisi, banka çalışanı, sigortacı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle aranan Ahmet Melih Ü'nün İzmir'in Dikili ilçesinde olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri 25 Ekim’de zanlıyı gözaltına alarak Aksaray’a getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ahmet Melih Ü.'nün ayrıca 13 farklı dolandırıcılık suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 14 yıldır firari olarak arandığı öğrenildi.