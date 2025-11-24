16 yaşındaki suç makinesi yakalandı
24.11.2025 14:53
DHA
İzmir'de hakkında 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Denetimlerde durdurulan 16 yaşındaki A.G., gözaltına alındı.
A.G.'nin “Yankesicilik” ve “Kamu malına zarar vermek” suçlarından 4 farklı dosyası ve hakkında bu suçlardan toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
A.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
