16 yaşındaki suç makinesi yakalandı

A.G.'nin “Yankesicilik” ve “Kamu malına zarar vermek” suçlarından 4 farklı dosyası ve hakkında bu suçlardan toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

