23 yıl hapis cezası vardı. Mutfaktaki gizli bölmede yakalandı
05.10.2026 10:07
Şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 13 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, saklandığı evin mutfağındaki gizli bölmede yakalandı.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 ayrı suç kaydı ve toplamda 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö.'nün (36) Üç Eylül Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı. Arama sonucunda A.Ö., mutfak bölümünde gizli bir bölmede tespit edilerek gözaltına alındı.
A.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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