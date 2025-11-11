6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 18 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, örgüt içerisinde eğitim yapılanma faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

