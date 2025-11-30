Alzheimer hastası emekli öğretmen ölü bulundu
30.11.2025 16:11
AA
İzmir'in Bergama ilçesinde 75 yaşındaki Alzheimer hastası Zeki Bingöl, makilik alanda ölü bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl'ün yakınları, 28 Kasım'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak Bingöl'den haber alamadıklarını bildirdi.
İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalarda Bingöl'ün cansız bedeni evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki makilik alanda bulundu.
Yaşlı adamın naaşı, incelemenin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
