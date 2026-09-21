Bayraklı Tünelleri'nde seyir halindeki tır yandı. Trafik bir süre durdu
21.09.2026 16:28
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafik yeniden normal seyrine döndü.
İzmir Bayraklı Tünelleri'nde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 12.33 sıralarında Bayraklı Tünelleri Çiğli istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir tırda alevlerin yükselmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Karşıyaka, Çiğli ve Merkez gruplarından arazözler ile temiz hava dolum aracı sevk edildi.
Olay yerine hızla intikal eden ekiplerin etkili müdahalesi ile alevlerin tüneldeki diğer araçlara sıçraması engellendi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ise tünelin tahliye sistemi devreye alınarak kısa sürede uzaklaştırıldı.
Yangın yaklaşık 20 dakika süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, müdahale nedeniyle bir süre durdurulan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeniden normal seyrine döndü.
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