Bayraklı Tünelleri'nde seyir halindeki tır yandı. Trafik bir süre durdu

Yangın , saat 12.33 sıralarında Bayraklı Tünelleri Çiğli istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir tırda alevlerin yükselmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Karşıyaka, Çiğli ve Merkez gruplarından arazözler ile temiz hava dolum aracı sevk edildi.

Olay yerine hızla intikal eden ekiplerin etkili müdahalesi ile alevlerin tüneldeki diğer araçlara sıçraması engellendi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ise tünelin tahliye sistemi devreye alınarak kısa sürede uzaklaştırıldı.

Yangın yaklaşık 20 dakika süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı.

Tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, müdahale nedeniyle bir süre durdurulan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeniden normal seyrine döndü.