Bayram günü korkunç cinayet: Akrabasının boğazını kesti

Kurban Bayramı 'nın birinci günü İzmir 'in Urla ilçesinde vahşi bir cinayet işlendi.

İddiaya göre R.Ş., alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabası Gökhan Şimşek'i (35) henüz bilinmeyen bir yerde otomobil içerisinde boğazını keserek öldürdü.

Daha sonra otomobille Mermerli Çeşme mevkiine gelen cinayet zanlısı R.Ş., araçtan indirdiği Şimşek'in cansız bedenini bir kahvehanenin önüne attı.

"İBRETİALEM İÇİN YAPTIM"

Zanlının olayı gören kalabalığa dönerek, "Polise haber verin, ibretialem için yaptım." dediği öne sürüldü.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gökhan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Şimşek'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı R.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.