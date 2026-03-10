Aynı durakta ikinci acı! Bucasporlu futbolcunun taksi şoförü babası cinayet kurbanı
10.03.2026 09:50
Son Güncelleme: 10.03.2026 13:16
Silahla yaralanan taksi şoförü Deniz Örer, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İzmir'de Deniz Örer isimli taksi şoförü cinayete kurban gitti. Örer'in, iki yıl önce benzer bir cinayete kurban giden Oğuz Erge ile aynı durakta çalıştığı öğrenildi.
İzmir'de taksici cinayeti işlendi.
Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaraladı.
TAKSİYLE OLAY YERİNDEN KAÇTI
Şüpheli, daha sonra yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Taksi şoförü Örer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aracı bir sokağa bırakıp kaçmaya devam eden cinayet zanlısı ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.
Taksici Oğuz Erge, iki yıl önce aracına binen Delil Aysal isimli saldırgan tarafından öldürülmüştü.
AYNI DURAKTA İKİNCİ ACI
Öldürülen taksi şoförü Örer'in, 31 Ocak 2024 tarihinde Gaziemir ilçesinde aracına aldığı yolcu Delil Aysal tarafından vurularak öldürülen Oğuz Erge (44) ile aynı durakta çalıştığı öğrenildi.
Kahramanlar Taksi Durağı esnafı, yaşanan bu olayla birlikte ikinci kez meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
KUZENİ TEHLİKE NEDENİYLE TAKSİCİLİĞİ BIRAKMIŞ
İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri süren yakınlarını bekleyen Deniz Örer'in kuzeni Nahit Örer, taksi şoförlerinin içinde bulunduğu tehlikeli durum nedeniyle mesleği bıraktığını anlattı.
Nahit Örer, "Bizim işin fıtratında var bu risk. Gecemiz çok kötü geçiyor. Saat 11.00 12.00'den sonra artık ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Psikopatı biniyor, serserisi biniyor, uyuşturucu kullananı biniyor" dedi.
Cinayete kurban giden taksi şoförünün oğlu 19 yaşındaki Berke, Bucaspor'da forma giyiyor.
BUCASPORLU FUTBOLCUNUN BABASI
Öldürülen taksi şoförünün TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor'da forma giyen Berke Örer'in babası olduğu öğrenildi.
Örer'le aynı durakta çalışan taksi şoförü Saruhan Özdenler, gazetecilere, Örer'in durakta sevilen bir insan olduğunu söyledi.
"Oğlu Berke de Bucaspor 1928'de futbolcu. İyi transfer teklifleri de alıyormuş çocuğu. Hep anlatırdı." diyen Özdenler, şöyle devam etti:
"- Hatta daha dün akşam hastanede tahlilleri vardı ama bu olay oldu. Hepimiz yıkıldık. Herkesin başına geliyor. Bu işin de kaderi bu. Bunu hepimiz yaşıyoruz.
- Yolcuyu nereden aldığını bilmiyoruz ama gittiği yeri biliyoruz sadece. Basmane semtinin üst taraflarında bir yere gidiyor"
