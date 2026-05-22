CHP İzmir'de bayramlaşma programı iptal edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği geleneksel bayramlaşma programını “mutlak butlan” gelişmesi nedeniyle iptal etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi “mutlak butlan”, yani Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu yerine genel başkan seçildiği Kasım 2023 kurultayını iptal etti.

Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin “tedbiren” göreve iadelerine karar verildi.

Ancak bu, parti içinde gerilime neden oldu.

Bu sırada CHP İzmir İl Başkanlığı, daha önce 22 Mayıs 2026'da yapılacağını duyurduğu bayramlaşma programını iptal etti.

İl başkanlığından yapılan yeni bilgilendirmede, bayramlaşma yerine saat 18.30'da il binası önünde parti örgütleri, belediye başkanları ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin katılımıyla bir buluşma gerçekleştirileceği kaydedildi.