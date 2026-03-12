Çocuğunu alkol masasına oturtan babaya adli kontrol
İzmir'de çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest kaldı.
İzmir'de 3 yaşındaki bir çocuğunu alkol masasına oturttuğu görüntüleri paylaşan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya platformlarında 3 yaşındaki bir çocuğun alkol masasında yer aldığı görüntülerin yayılması üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda videoyu paylaşan kişinin çocuğun babası B.K. (53) olduğu tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesindeki iş yerinde yakalayarak emniyete götürdü.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
