Darbedilen genç hastanede öldü
16.08.2026 23:36
İzmir'de darbedilen genç hayatını kaybetti.
İzmir'de darp sonucu başından ve çeşitli yerlerinden yaralanan kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada darbedilen Yaşar Can Güler (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam Karabağlar Mahallesi 5759 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kavga ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yaşar Can Güler'in darp sonucu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.
Ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güler, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olaya karıştığı ve 35 CZA 882 plakalı otomobille bölgeden uzaklaştığı belirlenen F.K. (26) ise polis tarafından Yeşillik Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan F.K., ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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