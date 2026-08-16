Darbedilen genç hastanede öldü

İzmir 'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada darbedilen Yaşar Can Güler (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Karabağlar Mahallesi 5759 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kavga ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yaşar Can Güler'in darp sonucu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güler, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı ve 35 CZA 882 plakalı otomobille bölgeden uzaklaştığı belirlenen F.K. (26) ise polis tarafından Yeşillik Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan F.K., ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.