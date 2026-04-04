Drift attı sanal devriyeye takıldı

Olay, Bornova ilçesine bağlı Karacaoğlan mahallesinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre bir sürücü, kavşakta aracıyla drift yaptığı anların kaydını sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin sonucunda sürücünün kimliği tespit edildi.

Ekipler tarafından yakalan sürücü A.C.'ye kanunun ilgili maddeleri gereğince toplamda 165 bin TL idari para cezası verildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Sürücünün aracı ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sürücüye teslim edildi.

Yakalanan sürücü hakkında ayrıca trafik kurallarını tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.