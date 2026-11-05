Eşini uykusunda kaynar suyla yakan kadın intihar etti

Bilgi F.'nin bulunması için jandarma çalışma başlattı. Ekipler, kadının boş bir evin balkonunda intihar ettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.