Eşini uykusunda kaynar suyla yakan kadın intihar etti
05.11.2026 14:34
Vücudunda yanıklar oluşan adam hastaneye kaldırıldı. (Foto: Arşiv)
İzmir'in Bayındır ilçesinde, uyuyan eşini üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın yaşamına son verdi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Bilgi F. (54), evde uyuyan kocası N.F.'nin (60) üzerine kaynar su döktü, ardından evden ayrıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Vücudunda yanıklar oluşan N.F., ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilgi F.'nin bulunması için jandarma çalışma başlattı. Ekipler, kadının boş bir evin balkonunda intihar ettiğini belirledi.
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