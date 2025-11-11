Eşini yaralayıp oğlunu öldürdü: 21 gün sonra yakalandı

20 Ekim'de akşam saatlerinde Dallık Mahallesi’nde Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ş.K., 21 gün sonra saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.

