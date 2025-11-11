Eşini yaralayıp oğlunu öldürdü: 21 gün sonra yakalandı
11.11.2025 12:45
DHA
İzmir'in Tire ilçesinde oğlunu öldürüp eşini yaralayan katil zanlısı 21 gün sonra yakalandı.
İzmir'de cinayet zanlısı yakalandı.
20 Ekim'de akşam saatlerinde Dallık Mahallesi’nde Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OĞLU ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALANDI
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Aşkın Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Gülşen Kaya ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
21 GÜN SONRA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ş.K., 21 gün sonra saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.
Ş.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
