Firari hükümlü tavukçu dükkanında yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir tavukçu dükkanına düzenlenen operasyonda hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında Çimentepe bölgesindeki bir tavukçu dükkanında arama yaptı. Aramada, yazarkasanın içerisine gizlenmiş 1 ruhsatsız tabanca, 72 fişek ele geçirildi.

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