Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe'ye otomobil çarptı. Yoğun bakımda tedaviye alındı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Alaçatı İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Galatasaray 'ın Göztepe ile oynadığı maçın ardından Alaçatı'ya gittiği belirtilen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye, yaya halindeyken bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bahçetepe, sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavisine hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam edilen Bahçetepe'nin durumunun stabil olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, dün akşam oynadığımız Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir 'de yaya haldeyken bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştır. Bora Bahçetepe'nin tedavisi 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmekte olup, durumu stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.