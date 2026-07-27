Genç mühendis motosiklet kazası kurbanı

Öte yandan yapılan ilk incelemede, arızalanan aracın yol üzerinde hatalı şekilde park edilmesinin kazanın meydana gelmesinde etkili olduğu değerlendirildi. Araç sürücüsü S.E. gözaltına alındı. S.E.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Mustafa Arslan'ın cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Balıkesir'in Koyuneri Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi. Arslan'ın bir süre önce bedelli askerlik ücretini yatırdığı, ocak ayında askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kaza, dün çevre yolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmir Serbest Bölge'de program mühendisi olarak görev yapan Mustafa Arslan yönetimindeki motosiklet, arızalandığı için yol üzerinde bulunan otomobile çarptı.

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.