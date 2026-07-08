İzmir'de havalimanı karıştı, 4 polis yaralandı

İzmir 'de havalimanında elinde iki bıçak bulunan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için yaşanan arbedede 4 polis hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Katı'nda elinde iki bıçak olan H.K'yi (45) fark eden emniyet güçleri müdahalede bulundu.

Zanlının etkisiz hale getirilmesi sırasında çıkan arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru bıçakla hafif yaralandı. Ambulansla derhal Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan H.K. hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.