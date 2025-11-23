İnşaat işçisi yüksek düşüp öldü
23.11.2025 13:43
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir işçi inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Ayrancılar İnönü Mahallesi 147 Sokak’ta bulunan bir inşaat alanında çalışan Enver Takım (49), dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Takım’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
