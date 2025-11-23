İnşaat işçisinin acı ölümü
23.11.2025 15:23
İHA
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 49 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
İzmir'de bir işçi, dengesini kaybederek yüksekten düşüp öldü.
Olay, dün Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar İnönü Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.
İnşaatta çalışan Enver Takım (49), iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Takım’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.