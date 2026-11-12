İş insanı villasında ölü bulundu

Ayrıca olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.

İzmir 'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, Urla ilçesindeki villasında ölü bulundu.

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