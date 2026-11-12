İş insanı villasında ölü bulundu
12.11.2026 13:58
72 yaşındaki iş insanının şüpheli ölümüyle ilgili çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
İzmir'de iş insanı Bekir Kayabaşı villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.
İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, Urla ilçesindeki villasında ölü bulundu.
Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.
Olayın ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Ayrıca olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.
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