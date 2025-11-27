İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında yapılan operasyonlarda Selçuk açıklarında 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Foça açıklarında geri itilen bottaki 20 düzensiz göçmeni ise kurtardı.

