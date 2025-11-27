İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
27.11.2025 10:36
İHA
İzmir açıklarında yapılan operasyonlarda Selçuk açıklarında 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Foça açıklarında geri itilen bottaki 20 düzensiz göçmeni ise kurtardı.
25 Kasım'da gece saatlerinde Selçuk ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubu tespit edildi.
Bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-72) sevk edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 04:00 sularında içerisinde düzensiz göçmen bulunan lastik bot tespit edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen bot içindeki 20 düzensiz göçmen, Sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
