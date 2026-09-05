İzmir’de 7 bin kişiye denetim. 1085 litre etil alkol ele geçirildi
05.09.2026 14:59
6 bin 989 şahıs sorgulandı.
İzmir’de 98 ekip ve 280 jandarma personelinin katıldığı geniş çaplı uygulamada yaklaşık 7 bin kişi sorgulandı, 1085 litre etil alkol ele geçirildi.
İzmir’de jandarma ekipleri, genel emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik il genelinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Uygulamada yaklaşık 7 bin kişinin sorgusu yapılırken, 1085 litre etil alkol ele geçirildi.
İzmir Valiliğinin açıklamasına göre, 26 Ağustos’ta saat 10.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen denetimlere 98 ekip ve 280 jandarma personeli katıldı.
Kent genelindeki kontrollerde yaklaşık 7 bin kişinin sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında 1085 litre etil alkol ele geçirildi.
TONLARCA ETİL ALKOLE EL KONULDU
Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde gün boyu süren denetimlerde 6 bin 989 şahsın sorgusu yapıldı.
Yapılan arama ve kontrollerde toplam 1085 litre etil alkol ele geçirilirken, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilenlere toplam 48 bin 542 TL idari para cezası uygulandı.
ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI
Denetimler sırasında suç ve suçlulara da geçit verilmedi. Uygulamalar esnasında arandığı tespit edilen 1 kayıp şahıs yakalanırken, 1 şahıs gözaltına alındı ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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