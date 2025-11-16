İzmir’de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-109, lastik botta bulunan 14’ü çocuk toplam 34 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı. Yakalanan ve kurtarılan toplam 41 düzensiz göçmen , işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ekipler, kara üzerinde tespit ettikleri 2’si çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı gün yine saat 06.00’da Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı.

Menderes ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi sevk edildi.

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.