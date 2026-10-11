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İzmir'de bir kişi otomobilinde ölü bulundu

11.10.2026 16:22

İzmir'de bir kişi otomobilinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

AA
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Necdet Bükey Caddesi'nde otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybeden kişinin Ramazan Ç. (48) olduğu belirlendi.

 

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan Ç.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Ramazan Ç'nin son olarak aralarında husumet bulunan G.K. (38) ile görüştüğü tespit edildi.

 

G.K.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.

 

Olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız av tüfeği, olay yerine yakın bir noktaya atılmış halde bulundu.

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