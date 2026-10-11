İzmir'de bir kişi otomobilinde ölü bulundu

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız av tüfeği, olay yerine yakın bir noktaya atılmış halde bulundu.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan Ç.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Ramazan Ç'nin son olarak aralarında husumet bulunan G.K. (38) ile görüştüğü tespit edildi.

İzmir 'in Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Necdet Bükey Caddesi'nde otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

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