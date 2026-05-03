İzmir'de elektrikli soba faciası: 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, üç katlı bir binada elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili anne gözaltına alındı.

Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi. Anne gözaltına alındı.

Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir 'in Konak ilçesi Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'ta bulunan üç katlı binanın üçüncü katındaki bir evde dün saat 22.50 sıralarında elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

