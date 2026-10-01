İzmir'de fabrikada patlama. 3'ü ağır 7 yaralı

Patlama büyük paniğe neden oldu.

Büyük gürültü ve paniğin yaşandığı olayda, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. İşçiler, fabrikaya gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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