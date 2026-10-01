İzmir'de fabrikada patlama. 3'ü ağır 7 yaralı
01.10.2026 11:40
Son Güncelleme: 01.10.2026 11:53
Patlama büyük paniğe neden oldu.
İzmir'in Torbalı ilçesinde metal tozları üretimi yapan bir fabrikada dev kazanın patlaması 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.
Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Alüminyum, çinko ve bakır tozları üretiminin yapıldığı fabrikanın dev kazanı, patladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyük gürültü ve paniğin yaşandığı olayda, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. İşçiler, fabrikaya gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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