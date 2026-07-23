İzmir'de feci kaza: Forklift sürücüsü Gül yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir tütün firmasının bahçesinde bir TIR ile Gül K. (38) yönetimindeki forklift önceki gün saat 15.00 sıralarında çarpıştı.

TIR’ın altında sürüklenen forkliftin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Gül K., ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Gül K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gül K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı, TIR'ın forklifti sürüklediği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.