İzmir'de kamyonda 5 kilo kokain ele geçirildi
08.11.2026 16:19
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)
İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan kamyonda 5 kilo 750 gram kokain bulundu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Takibe alınan kamyon Bornova'da durduruldu.
Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
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