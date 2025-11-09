İzmir'de kamyonet kazası: Araç hurdaya döndü
09.11.2025 10:25
AA
İzmir'de kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direği ile ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaza yaptı.
Egecan G. (22) idaresindeki 35 EMN 38 plakalı kamyonet, Kaymakçı Mahallesi'nde aydınlatma direğine, daha sonra ise zeytin ağacağına çarptı.
Kazada Egecan G. isimli sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YASAL UYARI
İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.