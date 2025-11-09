İzmir'de kamyonet kazası: Araç hurdaya döndü

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Egecan G. (22) idaresindeki 35 EMN 38 plakalı kamyonet, Kaymakçı Mahallesi'nde aydınlatma direğine, daha sonra ise zeytin ağacağına çarptı.

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.