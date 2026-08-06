İzmir'de korkunç olay. 15 yaşındaki Mehmet kalbinden bıçaklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden bıçaklandı. Kalbi duran çocuk, hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

Kavgada Mehmet D. (16) kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir 'in Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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