İzmir'de korkunç olay. 15 yaşındaki Mehmet kalbinden bıçaklandı
06.08.2026 09:03
Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden bıçaklandı. Kalbi duran çocuk, hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İKİ ÇOCUK BIÇAKLANDI
Kavgada Mehmet D. (16) kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
MEHMET'İN DURAN KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI
Mehmet D.'nin hastanede kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi.
DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.
Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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